  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü
Dünya

Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü

Yeniakit Publisher
2023-12-02 13:50:00 -
Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı, dün akşam saatlerinde lav ve kül püskürttü.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Avrupa'nın en yüksek yanardağı Etna, dün akşam saatlerinde faaliyete geçti. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Etna Gözlem İstasyonu tarafından yapılan açıklamada, yanardağın aktif güneydoğu kraterinin dün akşam saatlerinde güçlü şekilde kül ve lav püskürttüğü kaydedildi. Açıklamada, volkanik faaliyetin güneydoğu kriteri ile sınırlı kaldığı bildirildi.

Son 10 yıldır aktif olan 3 bin 357 yükseklikteki Etna Yanardağ’ında meydana gelen patlama herhangi bir hasara yol açmadı.

Dünya haritasını değiştiren yanardağ patlaması!
Dünya haritasını değiştiren yanardağ patlaması!

Dünya

Dünya haritasını değiştiren yanardağ patlaması!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Dünya

Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Yanardağ patladı
Yanardağ patladı

Dünya

Yanardağ patladı

Etna Yanardağı'nda hareketlilik
Etna Yanardağı'nda hareketlilik

Dünya

Etna Yanardağı'nda hareketlilik

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23