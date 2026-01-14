  • İSTANBUL
Dünya Etkili olan yoğun sisin yol açtığı trafik kazalarında 10 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Etkili olan yoğun sisin yol açtığı trafik kazalarında 10 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Pencap eyaletinde etkili olan yoğun sis nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında 10 kişinin hayatını kaybettiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Pakistan yoğun sisin yol açtığı trafik kazaları ile sarsıldı. Dawn gazetesinin haberine göre, Pencap'ın farklı noktalarında etkili olan yoğun sisin görüş açısını düşürmesi, trafik kazalarına neden oldu.

Toba-Chichawatni yolunda seyreden otobüs, araba ve motosikletin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti, ağır yaralanan çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.

Yoğun sisin etkili olduğu Dera Gazi Han bölgesinde Indus otoyolunda bir kamyonun araçla çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 10 kişi çevredeki hastanelere sevk edildi.

Pencap'ın Okara bölgesinde sis nedeniyle meydana gelen ayrı kazalarda da 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

