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Aktüel

Etiyopya'da meclisin üst kanadı başbakanın görev süresini uzattı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 23:41:17 -
Etiyopya'da meclisin üst kanadı başbakanın görev süresini uzattı

İSTANBUL (AA) - Etiyopya’da meclisin üst kanadı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ağustosta yapılması planlanan seçimlerin ertelenmesi ve Başbakan Abiy Ahmed’in görev süresinin uzatılması teklifine onay verdi.

Etiyopya Federal Meclisi, bugün yaptığı oturumda, ülkedeki tüm federal ve yerel meclislerin görev süresinin Kovid-19 salgını bitene ve seçimler yapılana kadar uzaması teklifini kabul etti.

Addis Ababa hükümetinin salgın nedeniyle seçimleri ertelemek istemesi sonrası kurulan Anayasa Araştırma Konseyi tarafından sunulan teklif, seçimlerin salgın bittikten 9 ile 12 ay sonrasında yapılmasını öngörüyor.

- Yeni Meclis Başkanı seçildi

Seçimlerin ertelenmesi planına tepki gösteren eski Federal Meclis Başkanı Keriya İbrahim, hafta başında görevinden istifa ederek ülkenin "diktatörlüğe sürüklendiği" açıklamasını yapmıştı.

Öte yandan, İbrahim’in yerine Federal Meclis Başkanı olarak Somali Eyaleti Başkan Yardımcısı Aden Farah seçildi.

Bazı muhalefet partileri, seçim yapılmaması dolayısıyla hükümete iktidarı paylaşma çağrısında bulunmuştu.

Ülkede iki kanatlı meclis yapısı mevcut, Federal Mecliste 112, Halkın Temsilcileri Meclisinde 547 sandalye bulunuyor.


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