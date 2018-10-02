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Etiketlerde yeni dönem yarın başlıyor! Uymayanlar cezalandırılacak

Türkiye'de üretilen malların etiketlerinde "yerli üretim" logosu kullanma zorunluluğu yarın itibarıyla başlıyor. Uygulamaya aykırı hareket edenlere ağır idari para cezaları uygulanacak.

02 Ekim 2018 Salı 11:16
Etiketlerde yeni dönem yarın başlıyor! Uymayanlar cezalandırılacak

Üretim yeri Türkiye olan ve perakende olarak satışa sunulan ürünlerde "yerli üretim logosu"nun kullanımı 15 günlük geçiş sürecinin ardından 3 Ekim itibarıyla zorunlu olacak.

Ticaret Bakanlığı'nın Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yaptığı düzenleme kapsamında etiket ve listelerde malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih yanında üretim yeri Türkiye olan mallar için "yerli üretim logosu" da yer alacak.

Yerli üretim logosunun, Türkiye'de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunlu olacak.

Fiyat güncellemelerinde, yalnızca malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih etikette zorunlu olarak belirtilecek, eski fiyatın etikette yer alması gerekmeyecek.

İdari para cezası verilecek

"Yerli üretim" logosunun haksız ve yersiz olarak mevzuata aykırı şekilde kullanımının tespiti halinde, ilgililer hakkında fiyat etiketine ilişkin aykırılıklar için etiket başına 274 lira idari para cezası uygulanabilecek. Ayrıca Reklam Kurulu tarafından reklamın yayımlandığı mecraya göre 6 bin 900 lira ile 276 bin 345 lira aralığında idari para cezası uygulanabilecek.

"Yerli üretim logosu" uygulaması, Türkiye sınırları içerisinde perakende olarak satışa sunulan mallar için geçerli olduğundan ihraç edilen mallar ya da perakende olarak satışa sunulmayan mallar kapsam dışı tutuluyor.

Yabancı firmalar tarafından Türkiye’de üretilen ve satışa sunulan her tür mal için de yerli üretim logosu kullanılması zorunluluğu bulunuyor.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 11:16
  1. Yerli etiket
  2. tüketim ürünleri
  3. ürün etiketi
  4. Yerli üretim

YORUM YAZ

  • atalayatalay22 dk önce
    BİZE FİYAT LAZIM FİYAT DENETİMİ LAZIM
  • yucelyucel40 dk önce
    Toyota , coca cola, prima, ariel, signal daha sayamadığım hepsinde yerli üretim logosu olacak ne işe yaradı yani, öncelikle halkın beklediği Türkiye de üretilen değil hangisinin TÜRK MALI olduğunun logosu lazım. Sadece aldatmaca başka bir şey değil.
  • lütfi kulaççılütfi kulaççı42 dk önce
    Coca Colaya yerli üretim logosu vurulursa bu işin suyu çıkar....
  • meyyidmeyyid54 dk önce
    bu böyle olmaz.%100 yerli yazmaları lazım.işte o zaman ortada pek firma kalmaz kalite artar vatandandaşda neyin ne olduğunu bilir.böyle olursa abd cola bile yerli damgasını vurur görürsünüz.
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