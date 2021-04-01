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Ekonomi Etekleri tutuşan Macron'dan Napolyon'a naziresi!
Ekonomi

Etekleri tutuşan Macron'dan Napolyon'a naziresi!

Fransa koronavirüse karşı sert tedbirler alırken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron Twitter'da Napolyon Bonapart'ı anımsatan bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 10:34:00 -
Etekleri tutuşan Macron'dan Napolyon'a naziresi!

Fransa'da daha önce 19 bölge için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının, 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde uygulanacağını açıklandı.

Alınan tedbirleri açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'ndan yaptığı halka sesleniş konuşmasında, Fransızları tedbirlere daha dikkatli şekilde uymaya çağırdı.

Salgının hala hızlı şekilde yayılmaya devam ettiğini ifade eden Macron, şimdiye kadar alınan tedbirlerin doğru olduğunu belirtti.

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