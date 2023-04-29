  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

28 Şubatçı Nuh Mete Yüksel öldü! Hakkımızı helal etmiyoruz

Türkiye'nin yeni silahı ABD'yi salladı! 'Örneği yok' diyerek paylaştılar

Tersine göç başladı İstanbul boşalıyor! En çok o il tercih ediliyor

Çakma ülkücü İYİ Parti'nin geldiği son nokta: HDP adayımıza oy vermek zorunda

Doğalgaz vanasını kısma kararı aldılar! Türkiye'yi de ilgilendiren gelişme

Meteoroloji 20 ili "sarı" kodla uyarı! Kış geri döndü

Akaryakıt fiyatları güncel: Benzine bir büyük indirim daha geldi! İşte 29 Nisan Cumartesi LPG- benzin, mazot fiyatı

İşte seçmen sayısı! ABD'de Türkiye için oy verme işlemi bugün başlıyor

Böyle savrulma görülmedi! Mansur’dan Demirtaş güzellemesi

Emekliye müjde! Maaşlara refah payı dopingi, işte yeni maaşlar
Ekonomi Et fiyatlarında flaş gelişme! Tüm Türkiye'ye duyurdular
Ekonomi

Et fiyatlarında flaş gelişme! Tüm Türkiye'ye duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-04-29 13:28:00 -
Et fiyatlarında flaş gelişme! Tüm Türkiye'ye duyurdular

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, Et ve Süt Kurumu ile yinelenen mutabakat sonucunda üye mağazalarda kıymanın kilogramının 190 TL’den ve kuşbaşı etin kilogramının 210 TL’den satılmasına devam edilmesi kararı aldıklarını bildirdi.

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, Et ve Süt Kurumu ile yinelenen mutabakat sonucunda üye mağazalarda kıymanın kilogramının 190 TL’den ve kuşbaşı etin kilogramının 210 TL’den satılmasına devam edilmesi kararı aldıklarını bildirdi.

İstanbul PERDER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Güzeldere, enflasyon ile mücadele programına destek olmak ve üreticilerin alın terini koruyarak tüketicilere uygun fiyattan kırmızı et ürünlerini ulaştırmak arzusuyla Et ve Süt Kurumu ile 18 Mart 2023 tarihinde mutabakata vardıklarını hatırlattı.

Güzeldere, şunları kaydetti:

"Varılan mutabakat neticesinde İstanbul’da faaliyet gösteren PERDER üyesi perakende zincir marketler olarak, Et ve Süt Kurumundan tedarik ettiğimiz karkas etlerden elde edilen kıyma ve kuşbaşı etleri ramazan ayı boyunca tüketicilerimize uygun fiyattan ulaştırdık.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul PERDER olarak, tüketicilerimizden gelen yoğun talep üzerine, Et ve Süt Kurumu ile yinelenen mutabakat sonucunda kampanyaya dahil olan 30 üyemize ait 1.056 mağazada kıymanın kilogramının 190 TL’den ve kuşbaşı etin kilogramının 210 TL’den satılmasına devam edilmesi kararı almış bulunmaktayız."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23