Et fiyatlarda indirime gittiler: Et fiyatları sabitlendi! Pahalı et devri sona eriyor, et ürünlerindeki hamle

Ramazan ayında ete gelen zamlar sonrasında beklenen indirim haberi nihayet geldi. Kilosu düşüyor. Kuşbaşı et ve kıymanın fiyatında indirim görüldü. Yeni zamlar gelmeden acele edin!

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından et fiyatlarını düşürecek adımlar atılmaya başladı. Son dönemde market ve kasaplarda fiyatı en çok artan ürünler arasında yer alan etin fiyatı yapılan düzenlemeler sonrasında düşmeye başladı.

Türkiye’de son dönemde artan hayat pahalılığı sonrasında özellikle Ramazan ayında et fiyatlarının bir hayli artış gösterdiği gözlemlenmişti

Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarındaki yükselişin önüne geçmek için fiyat sabitleme kararı aldı. Kıymanın kilosu 119 liradan satılırken kuşbaşı ise 130 liradan satılıyor.

Et ve Süt Kurumu’nun yanı sıra, Tarım Kredi Kooperatifi mağazaları ve birçok yerel markette kıyma 190 liradan, kuşbaşı 210 liradan satılmaya başlandı.

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ÖTE YANDAN ET FİYATLARINA İNDİRİM MÜJDESİ GELDİ!

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mustafa Kayhan tarafından ucuza et satışlarına yönelik çalışmalar yapıldığı aktarılmıştı. Sofralarda eti daha ucuza yer almasın için yapılan düzenlemeler kapsamında indirimler uygulanmaya başladı.

Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) bünyesinde faaliyet gösteren marketlerde bu haftadan itibaren ihtiyaç duyulan karkas etin temin edileceği duyuruldu. Fiyatlarda denge oluşuncaya kadar tedbirlerin ise devam edeceği aktarılıyor. Benzer bir sistemin Ankara dışında İstanbul’da da uygulandığına dikkat çekildi. Ülke genelinde de benzer yeni adımların atılması bekleniyor.