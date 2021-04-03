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İSLAM Estetik yaptırmak caiz mi? Estetik yaptırmak günah mı?
İSLAM

Estetik yaptırmak caiz mi? Estetik yaptırmak günah mı?

Tedavi amaçlı estetik caiz mi? Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu'nun Tıp ve Sağlıkla İlgili Fetvalar kitabında önemli noktalara yer verildi. Pek çok kişi estetik operasyonların caiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, estetik günah mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-03 15:46:00 -
Estetik yaptırmak caiz mi? Estetik yaptırmak günah mı?

Birçok kişi sık sık internette estetik yaptırmanın günah olup olmadığını araştırıyor. Konu hakkında Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu'nun Tıp ve Sağlıkla İlgili Fetvalar kitabında önemli bilgiler yer alıyor. Peki, estetik caiz mi?

Estetik yaptırmak caiz mi? Estetik yaptırmak günah mı?

Tedavi amacı olmayan estetiğin yasaklanmış olduğunu belirten fetva kitabında, konu hakkında "İnsanı en güzel şekilde yaratan Yüce Allah, onun makul ve mutedil ölçüler içerisinde süslenmesine, güzel görünmesine ve güzelliklerini korumasına da izin vermiştir. Dikkat çekmek, daha güzel görünmek amacıyla, yaratılıştan verilmiş olan özellik ve şekillerin değiştirilmesi İslam dininde, fıtratı bozma kabul edilerek yasaklanmıştır” ifadeleri yer alıyor.

Dikkat çekmek, daha güzel görünmek amacıyla, yaratılıştan verilmiş olan özellik ve şekillerin değiştirilmesi İslam dininde, fıtratı bozma kabul edilerek yasaklanmıştır (Nisâ, 4/119; Rûm 30/30). Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), süslenmek maksadıyla vücuda dövme yapmayı, dişleri incelterek seyrekleştirmeyi, kaş aldırmayı, yaratılışı değiştirmek, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirmiş ve bunu yapanları ve yaptıranları kınamıştır (Buhârî, Libâs, 83-87; Müslim, Libâs, 33).

Tedavi amaçlı estetik dinen caiz olarak nitelendiriliyor.

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