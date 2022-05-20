Eşref Hamamcıoğlu yönetim kurulu listesi: GS Eşref Hamamcıoğlu listesinde kimler var?
Galatasaray'da başkanlık seçimide son viraja girildi. 11 Haziran’da Galatasaray Başkanlık seçimi için sandık başına gidilecek. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray’ın 38. başkanı olmak için kıyasıya yarışacak. Başkan adaylarından Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu, listesini Divan Başkanlığına teslim etti. Eşref Hamamcıoğlu yönetim kurulu listesi: GS Eşref Hamamcıoğlu listesinde kimler var?
Süper Lig'de Galatasaray başkanlığına adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu’nun listesi Divan Başkanlığına listenin ulaşmasıyla birlikte netleşti. Peki Eşref Hamamcıoğlu yönetim kurulu listesinde kimler var? İşte Eşref Hamamcıoğlu listesi:
Başkan: Eşref Hamamcıoğlu
Eşref Hamamcıoğlu yönetim kurulu isim listesi
Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman
Eşref Hamamcıoğlu yönetim kurulu yedek üyeler listesi
Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu