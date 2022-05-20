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Spor Eşref Hamamcıoğlu yönetim kurulu listesi: GS Eşref Hamamcıoğlu listesinde kimler var?
Spor

Eşref Hamamcıoğlu yönetim kurulu listesi: GS Eşref Hamamcıoğlu listesinde kimler var?

Galatasaray'da başkanlık seçimide son viraja girildi. 11 Haziran’da Galatasaray Başkanlık seçimi için sandık başına gidilecek. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray’ın 38. başkanı olmak için kıyasıya yarışacak. Başkan adaylarından Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu, listesini Divan Başkanlığına teslim etti. Eşref Hamamcıoğlu yönetim kurulu listesi: GS Eşref Hamamcıoğlu listesinde kimler var?

Yeniakit Publisher
2022-05-20 17:11:00 - 2022-05-20 17:12:00
Eşref Hamamcıoğlu yönetim kurulu listesi: GS Eşref Hamamcıoğlu listesinde kimler var?

Süper Lig'de Galatasaray başkanlığına adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu’nun listesi Divan Başkanlığına listenin ulaşmasıyla birlikte netleşti. Peki Eşref Hamamcıoğlu yönetim kurulu listesinde kimler var? İşte Eşref Hamamcıoğlu listesi:

Başkan: Eşref Hamamcıoğlu

Eşref Hamamcıoğlu yönetim kurulu isim listesi

Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman

Eşref Hamamcıoğlu yönetim kurulu yedek üyeler listesi

Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu

Dursun Özbek yönetim listesi: Dursun Özbek listesinde kimler var? 11 Haziran GS seçimi Dursun Özbek listesi:
Dursun Özbek yönetim listesi: Dursun Özbek listesinde kimler var? 11 Haziran GS seçimi Dursun Özbek listesi:

Spor

Dursun Özbek yönetim listesi: Dursun Özbek listesinde kimler var? 11 Haziran GS seçimi Dursun Özbek listesi:

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