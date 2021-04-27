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Ekonomi Esnafın banka kredi borçları ertelenecek mi?
Ekonomi

Esnafın banka kredi borçları ertelenecek mi?

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken tam kapanma kararına ilişkin olarak esnafın hazırlıklı olmadığını söyledi. Tam kapanma döneminde elektrik, su, doğal gaz gibi enerji girdilerinin geçici olarak devlet tarafından finanse edilmesi başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnaf ve çalışanlara ekonomik destek verilmesi gerektiğini talep etti. Bendevi Palandöken esnafın bankalara olan borçlarına ilişkin de girişimde bulunuldu. Peki esnafın banka kredi borçları ertelenecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-27 16:53:00 - 2021-04-27 16:57:56
Esnafın banka kredi borçları ertelenecek mi?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a 12 maddelik yeni talep listesi sundu. Palandöken, 12 maddelik talep listesinde şunları sıraladı: Ödenemeyen vergi borçlarının, geçmiş kredi borçlarının ve bankalara olan tüm borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi,

Esnaf ve sanatkârlarımızın borçlarının süresiz ve faizsiz olarak ertelenmesi,

Ödenemeyen vergi borçlarının, geçmiş kredi borçlarının ve bankalara olan tüm borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi,

Söz konusu pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntıya giren ve daha önce yararlandıkları yapılandırmaları bozulan esnaf ve sanatkârlarımıza yeni bir yapılandırma hakkının acilen sağlanması,

Ticari araçların kullandığı akaryakıt fiyatlarında ÖTV ve KDV indirimi sağlanması,

Salgın sona erip piyasa normalleşene kadar desteklerin sürdürülmesi.

İşletmelere kira yardımı var mı?

Bendevi Palandöken, kabineden çıkan tam kapanma kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Krediyi aldık ödeyemiyoruz, yardımlar hibe şeklinde olmalı" ifadelerini kullandı. Tam kapanma kararı beklemediklerini ve karara hazırlıklı olmadıklarını söyleyen Palandöken, işletmelere kira yardımı çağrısında da bulundu.

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