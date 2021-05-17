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Ekonomi Esnafa hibe desteği mi var? Esnafın borçları siliniyor mu? Hükümet esnafa ne müjdesi verecek?
Ekonomi

Esnafa hibe desteği mi var? Esnafın borçları siliniyor mu? Hükümet esnafa ne müjdesi verecek?

Esnafın SSK prim borçları silinecek mi? 29 Nisan’da başlayan tam kapanma uygulaması 17 Mayıs Pazartesi itibariyle sona erdi. 17 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında kontrollü normalleşme uygulanacak. Bu süreçte faaliyetlerine başlayamayan binlerce esnaf ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hibe desteği müjdesi bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yapacağı açıklamada, esnafa yönelik adımları bildirmesi bekleniyor. Peki küçük işletmelere hibe desteği mi var? Esnafın borçları siliniyor mu? Esnaf işyeri kiraları, elektrik, doğalgaz, SGK destekleri gibi primleri hibe olarak mı verilecek? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 11:56:00 - 2021-05-17 11:56:55
Esnafa hibe desteği mi var? Esnafın borçları siliniyor mu? Hükümet esnafa ne müjdesi verecek?

Esnaf SGK prim affı mı var? Cumhurbaşkanı bugün akşam kabine toplantısı sonrası konuşmasında esnaf için bir dizi önemli müjde açıklayacak. Peki esnaf kredi borçları silinecek mi? Esnafın SGK borçları tamamen silkecek mi? Esnafın elektrik, su, doğalgaz ve kira borçlar silinecek mi? Hükümet esnafa ne müjdesi verecek? 29 Nisan tarihinde başlayan tam kapanma, bugün sabah saat 05:00 itibariyle sona erdi. Bugün yapılacak olan kritik kabine toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaflara yönelik bir dizi destek açıklaması bekleniyor. Esnafın taleplerinin başında tam kapanmanın bir daha olmaması geliyor. Tam kapanmanın bir daha olması halinde ise zararın devlet tarafından karşılanması talep edildi. Borç ya da faizli erteleme yerine doğrudan karşılıksız destekte bulunulması esnaf tarafından istenen bir diğer talep olarak öne çıktı.

esnaf borçları silinecek mi

Esnafa hibe desteği mi verilecek?

Esnaf borçları silinecek mi? Esnaf işyeri kiraları, elektrik, doğalgaz, SGK destekleri gibi primleri hibe olarak mı verilecek? TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 17 Mayıs sonrasında kademeli normalleşmeye ilişkin yeni süreci değerlendirdi. Palandöken, şunları söyledi: Tahmin ediyorum ki en zor durumda olan esnaf ve zanaatkar, bu yeni genelgede de mağduriyetleri sınırlandırılmadı. Bir haksız uygulama var. Bugün taksiler, minibüsler, otobüsler, şehirlerarası otobüsler gerçekten yarım kapasite ile diyorlar. Ama hava yollarında böyle bir uygulama yok. İşte bu adaletsizlikten esnaf yakınıyor. Bir taraftan AVM'ler açılıyor. Bunların haksız rekabet olduğunu belirtmek istiyorum. Herkes bu pandemi ile mücadele edecek. O zaman biz de bu mücadelede yalnız kalmamalıyız. Esnaf lokantaları bu vaziyette müşteriye nasıl hizmet verecek? Herkesin yanında getir-götürden hizmet edecek çalışanı yok. Bu işyeri kiraları, elektrik, doğalgaz, SGK destekleri gibi primleri, hem kendimizin hem yanımızda çalışanların 1 TL kazanmadan nereden ödeyecek? Bugün 6. aya girdik. Bir an önce küçük işletmelere gerekli desteklerin hibe olarak verilmesi gerektiğine inanıyorum.”

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