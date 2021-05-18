Esnaf hibe desteği kimlere verilecek? 5 bin TL, 3 bin TL esnaf hibe ödemesi başvurusu nereden yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir defaya mahsus olmak üzere sayıları 235 bine ulaşan bazı işletmelere 5 bin lira, 1 milyon 150 bini aşkın işletmeye de 3 bin lira hibe ödemesi yapılacağını açıkladı. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapılacak esnaflar hangileri?.

5 bin lira hibe desteği hangi esnafa verilecek?

Bir defaya mahsus 5 bin TL verilecek esnaf hangileri? Cumhurbaşkanı Erdoan, esnaf hibe destek ödemelerine ilişkin olarak, "Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız." dedi.

3 bin lira hibe desteği hangi esnafa verilecek?

Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü ve otobüsçüler ile pazarcılar da dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. Böylece iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık bir kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz." Esnaf hibe destek ödemelerine ilişkin detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak. Esnaf hibe destek başvuruları e devlet üzerinden yapılması bekleniyor.