Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan esnafa, devlet hibe desteği verecek. Hibe desteği almak isteyenler ise ne zaman nereden başvuru yapabileceklerini araştırıyor. Peki, hibe desteği başladı mı?

Esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılıyor? E devlet hibe desteği nasıl oluyor?

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Bakanlık tarafından hibe desteği verilecek.

Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.

Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs'taki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşların başvurusu kabul edilecek.

Destek başvuruları 25 Mayıs’ta başladı ve 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59’a kadar devam edecek.

30 günlük süreçte çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.

Başvuru takvimi şöyle olacak:

TC kimlik numarasının son hanesi sıfır olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı, 2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba, 4 olanlar 27 Mayıs Perşembe, 6 olanlar 28 Mayıs Cuma, 8 olanlar 29 Mayıs Cumartesi başvurularını yapabilecek. 30 Mayıs-23 Haziran döneminde tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.

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5 bin tl hibe kimler alabilir?

5 bin lira ile desteklenecek birinci grupta aralarında kayak pistlerinin işletilmesi, sirkler, gösteri sanatları, nikah ve düğün salonu işletmecileri, kaplıca, SPA merkezleri, sinema filmi gösterimi, spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri, plaj alanlarının işletilmesi, eğlence parkları, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonları, kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı, kantinler, kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti, internet kafelerin faaliyetleri, şehir içi personel ve okul servisleri, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler gibi işletmelerin bulunduğu 35 ekonomik faaliyet yer alıyor.

3 bin tl hibe kimler alabilir?

3 bin lira hibeyle desteklenecek ikinci grupta da aralarında pizzacı, çeşitli eğitim kursları, çocuk kulüpleri, canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser gibi yapımların sahnelenmesi, deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık, dövme ve piercing hizmetleri, kuru temizleme hizmetleri, çilingirlik, güzellik salonları, pastaneler, tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi gibi işletmelerin bulunduğu 304 ekonomik faaliyet bulunuyor.

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