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Aktüel "Eşme ayvası" 11 ülkede damakları tatlandıracak
Aktüel

"Eşme ayvası" 11 ülkede damakları tatlandıracak

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde lezzetiyle bilinen Eşme ayvasının hasadına başlayan üreticiler yüksek rekolte bekliyor - Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman: - "Türkiye'nin en güzel ayvası Eşme'de yetişiyor. 'Limon ayvası', kısmen de 'ekmek ayvası' olarak tabir edilen Eşme ayvası, dünyanın 11 ülkesine ihraç edilecek. Üretimin yüzde 60'ı ihraç ediliyor, yüzde 40'ı iç piyasada tüketiliyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-06 12:37:57 -
"Eşme ayvası" 11 ülkede damakları tatlandıracak

KOCAELİ (AA) - ŞENGÜL AZBAY - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üretilen ve lezzetiyle bilinen "Eşme ayvası", 11 ülkeye ihraç edilecek.

Hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun talep gören Eşme ayvasının 1,5 ay sürecek hasadına başlandı.

Bahçelerden toplanan ayvalar, aralarında Romanya, Macaristan Rusya Ukrayna, Almanya ve Belçika'nın da bulunduğu 11 ülkeye gönderilecek.

Üreticiler, yüzde 60'ı ihraç edilen, yüzde 40'ı iç piyasada tüketilen Eşme ayvasından yüksek rekolte bekliyor.

- "Üreticiler verimden memnun"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AA muhabirine, ayva sezonunu açtıklarını söyledi.

Bu sene üreticilerin verimden memnun olduğunu belirten Kocaman, üretim kapasitesinin artmasının beklendiğini, bunun mutluluğu içerisinde olduklarını kaydetti.

Doğal güzelliklere sahip Kartepe'nin, hem bölgenin hem de ülkenin en güzel lokasyonlarından biri olduğuna işaret eden Kocaman, şöyle devam etti:

"İnsanların bazen aklında sadece kar ve kayak turizm olabiliyor ama Kartepe 4 mevsimiyle ülkesine hizmet eden çok güzel bir bölge. Bunun yanında tarımda birçok ürünümüzün dünyaya mal olduğu bir bölgedeyiz. Bunun kıymetini biliyoruz ve bu yüzden tarımı önemsiyoruz. Eşme ayvası, adını bölgeden alıyor. İnsanlar bir marka zannediyor ama bizim bir mahallemiz. Kartepe'nin en güzel mahallerinden biri. Türkiye'nin en güzel ayvası Eşme'de yetişiyor. 'Limon ayvası', kısmen de 'ekmek ayvası' olarak tabir edilen Eşme ayvası, dünyanın 11 ülkesine ihraç edilecek. Üretimin yüzde 60'ı ihraç ediliyor, yüzde 40'ı iç piyasada tüketiliyor. Bölgemiz ve belediyemiz tarafından çok önemsenen bir meyve."

- "Eşme ayvasının coğrafi işaretleme çalışması devam ediyor"

Kocaman, Eşme ayvasının özelliğinden bahsederek, "Sindirimi kolay bir ayva. Ayvamızı biraz daha tanıtmak açısından cezeryesini de hemşehrilerimizle buluşturmaya çalışıyoruz. Ayva cezeryesinin üretimini bu sene biraz artırdık. İkram ettiğimiz, bir tane daha istiyor. Kocaeli Valiliğimiz tarafından Eşme ayvasının coğrafi işaretleme çalışması da devam ediyor. Sapanca Gölü'nün yaklaşık üçte birlik kısmı bizim sınırlarımız içerisinde. Sapanca Gölü'nün kenarındaki verimli topraklarda Eşme ayvası yetişiyor." diye konuştu.

Her yıl düzenlenen ayva festivaline salgın nedeniyle ara verildiğini aktaran Kocaman, Eşme ayvasının tanıtımı ve üretiminin artması için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Kocaman, Kartepe'nin hızla geliştiğini ve çok göç aldığını belirterek, buna karşın tarım alanlarını korumak için özel çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

Ayva üreticisi Saniye Tarcan da Eşme ayvasının 11 ülkeye ihraç edildiğini dile getirerek, "Kuraklık nedeniyle biraz zorlandık ama verim güzel, memnunuz. Bu hafta hasada başladık. Hasat 1,5 ay sürüyor." dedi.





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