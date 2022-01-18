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İSLAM "Esma" ismini alıp Müslüman oldu
İSLAM

"Esma" ismini alıp Müslüman oldu

Tekirdağ'da yaşayan Pornkaew Phoemphıphat isimli Tayland vatandaşı, "Esma" ismini alıp Müslüman oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 12:32:00 -
"Esma" ismini alıp Müslüman oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Tayland vatandaşı, Müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Pornkaew Phoemphıphat, Kur'an-ı Kerim'in İngilizce mealini okuduktan sonra Müslüman olmaya karar verdi.

Arkadaşlarının da yönlendirmesiyle Müslüman olmak için Çorlu İlçe Müftülüğüne başvuran Phoemphıphat'e, Müftülük makamında ihtida merasimi gerçekleştirildi.

Törende İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verilen Phoemphıphat, şahitler huzurunda şehadet getirerek "Esma" ismini aldı.

Çorlu Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, Phoemphıphat'a ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve çeşitli kitaplar hediye etti.

Esma Phoemphıphat, yaptığı açıklamada, İslam dinine karşı kalbinde bir sevgi hissettiğini, çocukluğundan itibaren etrafında Müslüman arkadaşlarının olduğunu söyledi.

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