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Spor Eskrim Olimpik Milli Takımı, Antalya'da kamp yapıyor
Spor

Eskrim Olimpik Milli Takımı, Antalya'da kamp yapıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-27 10:39:03 -
Eskrim Olimpik Milli Takımı, Antalya'da kamp yapıyor

ANKARA (AA) - Eskrimde olimpik havuz sporcuları, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Valery Shturbabin yönetimindeki olimpik hazırlık kampında sporcular Deniz Selin Ünlüdağ, Enver Yıldırım, Fatma Zehra Köse, Iryna Shchukla ve Nisanur Erbil yer alıyor.

Kovid-19 salgınından sonra çalışmalarına önce kendi bölgelerinde, ardından normalleşme süreciyle Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde devam eden olimpik takım, hem 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na hem de uluslararası takvim belirlendiğinde turnuvalara hazır olmayı amaçlıyor.

Tüm sağlık önlemleri dikkate alınarak 24 Eylül'de Antalya'da başlayan kamp, 12 Ekim'de sona erecek.

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