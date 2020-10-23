  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Eskrim Epe Açık Turnuvası Konya'da başladı
Spor

Eskrim Epe Açık Turnuvası Konya'da başladı

Turnuvada 10 ilden 150 sporcu mücadele edecek

Yeniakit Publisher
2020-10-23 10:46:31 -
Eskrim Epe Açık Turnuvası Konya'da başladı

KONYA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen Eskrim Epe Açık Turnuvası Konya'da başladı.

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvaya, 10 ilden 150 sporcu katılıyor. Etkinlikte kadın ile erkeklerde, yıldızlar, 17 yaş altı, gençler ve büyükler kategorisi karşılaşmaları yapılacak.

Turnuvanın müsabaka gözlemcisi Mert Uzunay, AA muhabirine, epe branşında federasyonun yeni faaliyet programında yer alan üçüncü turnuvayı düzenlediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özel bir hazırlık aşamasından geçildiğini vurgulayan Uzunay, "Bütün müsabaka talimatlarımıza gerekli tedbirler eklendi. Uyarılar yapıyoruz. Kovid-19 ile alakalı dikkat edilmesi gereken 17 talimat var. Tribünler boş, sadece sporcu, hakem, antrenör ve idareciler burada bulunabiliyor." ifadelerini kullandı.

Turnuva, 25 Ekim Pazar günü sona erecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeni askerler: Karabağ Azerbaycan!
Gündem

Ermeni askerler: Karabağ Azerbaycan!

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'da ilerleyişini sürdürürken, Azerbaycan ordusu bölgede bir grup Ermeni aske..
Güney cephesi çöktü! Azerbaycanlı milli kahraman şehit düştü
Dünya

Güney cephesi çöktü! Azerbaycanlı milli kahraman şehit düştü

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki gerilimde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ermenistan'ın Karabağ'ın güneyindeki cephe hattı ta..
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani'yi uyardı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani'yi uyardı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında haklı ile hak..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay