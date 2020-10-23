KONYA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen Eskrim Epe Açık Turnuvası Konya'da başladı.

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvaya, 10 ilden 150 sporcu katılıyor. Etkinlikte kadın ile erkeklerde, yıldızlar, 17 yaş altı, gençler ve büyükler kategorisi karşılaşmaları yapılacak.

Turnuvanın müsabaka gözlemcisi Mert Uzunay, AA muhabirine, epe branşında federasyonun yeni faaliyet programında yer alan üçüncü turnuvayı düzenlediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özel bir hazırlık aşamasından geçildiğini vurgulayan Uzunay, "Bütün müsabaka talimatlarımıza gerekli tedbirler eklendi. Uyarılar yapıyoruz. Kovid-19 ile alakalı dikkat edilmesi gereken 17 talimat var. Tribünler boş, sadece sporcu, hakem, antrenör ve idareciler burada bulunabiliyor." ifadelerini kullandı.

Turnuva, 25 Ekim Pazar günü sona erecek.



