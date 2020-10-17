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Spor Eskişehirspor bu sezon deplasmanda ilk puanını aldı
Spor

Eskişehirspor bu sezon deplasmanda ilk puanını aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 16:29:03 -
Eskişehirspor bu sezon deplasmanda ilk puanını aldı

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, bugün konuk olduğu Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalarak, 2020-2021 sezonunun ilk deplasman puanını kazandı.

Altyapısında yetişen futbolcuların ağırlıklı olduğu kadrosuyla sezona başlayan Eskişehir temsilcisi, ilk hafta başkentte konuk olduğu Ankaraspor'a 1-0 yenildi.

Bir sonraki hafta sahasında Adanaspor ile karşılaşan Eskişehirspor, rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Siyah-kırmızılı takım, ligin 3. haftasında İzmir'de Altay'a 6-0 mağlup oldu. Sezonun 4. haftasında Ümraniyespor'u ağırlayan Eskişehirspor, 1-1 biten maçta rakibiyle puanları paylaştı.

Lige verilen milli maç arasından sonra 5. haftada deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşan Eskişehir temsilcisi, rakibiyle 1-1 berabere kalarak hem sezonun ilk deplasman puanını kazandı hem de dış sahada ilk golünü kaydetti.

Eskişehirspor, 20 Ekim Salı günü sahasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

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