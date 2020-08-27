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Aktüel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Aktüel

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 12:03:33 -
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 29 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerinin de katılımıyla operasyon düzenleyen ekipler, 29 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi, av tüfeği, 3 tabanca ile çok sayıda mermi ve kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 24'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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