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Yerel Eskişehir’de misafir diye evine aldı, 8 güvercinini çaldı
Yerel

Eskişehir’de misafir diye evine aldı, 8 güvercinini çaldı

Eskişehir’de yaşayan şahsın evine gelen misafiri, kümes içinde bulanan 8 adet özel türdeki güvercinini çaldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 14:47:00 -
Eskişehir’de misafir diye evine aldı, 8 güvercinini çaldı

İddiaya göre, H.A. isimli şahsın Sarısungur Mahallesi'nde bulunan bağ evindeki güvercin kümesi içerisinden 8 adet Arap cinsi güvercini çalındı. Olay ile ilgili yapılan araştırmalar sonucu, çalınan güvercinlerin herhangi bir zorlama olmadan ve özel türdeki güvercinlerin seçilmiş olmasından yola çıkılarak, belli tarihler arasında bağ evine misafir olarak gelen O.D. isimli şahıs tarafından çalındığı değerlendirildi. Şüpheli ile yapılan mülakat sonucu şahıs suçunu kabul etti. Şüpheli O.D.'nin, çalınan güvercinleri Konya'ya götürdüğünün tespit edilmesi üzerine oradan getirilmesi sağlanarak ekiplerce sahibine telsim edildi. Şüpheli O.D. ifadesi alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

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