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Aktüel Eskişehir'de "Kalabak Su" ile ilgili dağıtım sorunu sürüyor
Aktüel

Eskişehir'de "Kalabak Su" ile ilgili dağıtım sorunu sürüyor

Büyükşehir Belediyesine bağlı firmanın dolum tesisine gelerek sıraya girenler, ev ve iş yerlerinden getirdikleri damacanalarla su satın alıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-27 12:37:15 -
Eskişehir'de "Kalabak Su" ile ilgili dağıtım sorunu sürüyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Büyükşehir Belediyesince işletilen kaynak suyunun dağıtımında damacana yetersizliğinden kaynaklanan sorun devam ediyor.

Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun 3. kilometresindeki Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı "Kalabak Su" dolum tesisine gelen vatandaşlar, su almak için kuyruk oluşturdu.

Sıra bekleyip ev ve iş yerlerinden getirdikleri damacanalarla su satın alan vatandaşlar, yaklaşık bir haftadır yapılamayan dağıtıma yeniden başlanmasını istedi.

Beş yıllık ekonomik ömrünü doldurduğu gerekçesiyle kullanım ömrü dolan damacanaların imhasına karar verilmesinin ardından dağıtım sorunu yaşanmıştı.

ESKİ Genel Müdürü Suat Balcı, yaşanan sorun nedeniyle görevinden istifa etmişti.

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