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Yerel Eskişehir'de helikopterli trafik denetimi
Yerel

Eskişehir'de helikopterli trafik denetimi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı trafik sorumluluk bölgesindeki kara yollarında helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Denetiminde kurallarına uymayan 27 araç sürücüsüne toplam 8 bin 493 lira ceza uygulandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 16:43:00 -
Eskişehir'de helikopterli trafik denetimi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde 27 sürücüye, 8 bin 493 lira ceza verildi.

Trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir seyahat ve ulaşımın sağlanması amacıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı trafik sorumluluk bölgesindeki kara yollarında helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Denetimde "seyir halinde cep telefonu kullanmak", "yükü kara yoluna değecek ya da düşecek şekilde yüklemek", "hatalı sollama", "gabari dışı yük yüklemek", "şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak", "kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek", "ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı" ve "tehlikeli şerit değiştirme ve yakın takip" kurallarına uymayan 27 araç sürücüsüne toplam 8 bin 493 lira ceza uygulandı.

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