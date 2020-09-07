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Aktüel Eskişehir'de drone destekli uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı
Aktüel

Eskişehir'de drone destekli uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 12:11:25 -
Eskişehir'de drone destekli uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerinin de desteğiyle gerçekleştirilen ve drone ile takip edilen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Zanlıların evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 230,15 gram esrar, 190,54 gram sentetik uyuşturucu, 3 tablet, 3 hassas terazi, bir tabanca ile bir tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer 4 zanlı ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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