  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eskişehir'de bir site karantinaya alındı
Aktüel

Eskişehir'de bir site karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 12:00:29 -
Eskişehir'de bir site karantinaya alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında bir sitede karantina uygulaması başlatıldı.

Şirintepe Mahallesi İsmet İnönü-2 Caddesi'nde 5 bloktan oluşan sitenin görevlilerinden birinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

Görevli ve ailesi dahil 200 kişinin yaşadığı site karantinaya alınarak, vatandaşlara gerekli bilgilendirmede bulunuldu.

Karantina sürecinde site sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacağı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ile savaşa karşı çıktılar: Felaketimiz olur
Gündem

Türkiye ile savaşa karşı çıktılar: Felaketimiz olur

Yunanistan'ın Türkiye karşı yürüttüğü "maksimalist" tezlerine karşı çıkan aklıbaşında Yunanlı isimler olası savaşın büyük felaketlere yol aç..
Suudi Arabistan'dan ABD uşaklığında son nokta: Kabe imamı Sudeysi'den yeni skandal!
Dünya

Suudi Arabistan'dan ABD uşaklığında son nokta: Kabe imamı Sudeysi'den yeni skandal!

İsrail ile "normalleşmeye" devam eden Suudi Arabistan'ın din adamlarının, İsrailli bir yetkiliyle poz veren bir fotoğrafı ortaya çıktı...
Mehmet Ceyhan fazla bilinmeyen gerçeği açıkladı: Binlerce vakanın incelendiği test sonucuna göre...
Korona Virüs

Mehmet Ceyhan fazla bilinmeyen gerçeği açıkladı: Binlerce vakanın incelendiği test sonucuna göre...

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, binlerce vakanın incelendiği test sonuçlarına göre çocukların da en az yetişkinler k..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı