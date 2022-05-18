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Yerel Eskişehir'de 25 yaşındaki Zeynep'in acı sonu!
Yerel

Eskişehir'de 25 yaşındaki Zeynep'in acı sonu!

Eskişehir'de üçüncü kattaki evlerinin penceresinde cam silerken dengesini kaybederek apartman boşluğuna düşen Zeynep Kırlı (25), hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ise sinir krizleri geçirdi

Yeniakit Publisher
2022-05-18 06:59:00 - 2022-05-18 07:00:58
Eskişehir'de 25 yaşındaki Zeynep'in acı sonu!

Acı olay Tepebaşı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

Zeynep Kırlı 3. kattan düştü

Ailesiyle birlikte oturan Zeynep Kırlı, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin camlarını silmek için pencereye çıktı.

Dengesini kaybeden Kırlı, yaklaşık 7 metrelik yükseklikten apartmanın iç kısmına bakan boşluğa düştü.

Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve savcılık incelemesinin ardından Zeynep Kırlı'nın cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kızın ailesi acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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