Eski vekil Vehbi Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan yeni parti açıklaması!

21. dönem Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den ihraç edilme talebiyle ilgili konuştu.

Ömer Hatipoğlu, siyaset yapmanın izne tabi olmadığını belirterek, "Siyaset yapma, siyasi faaliyetlerde bulunma her vatandaşın doğal hakkıdır. İzne tabi olmadığı gibi kimsenin ipoteği altında da değildir. Siyaset yapmak, aktif politikaya katılmak isteyen kişi düşüncelerine en yakın partiye katılır" dedi.

Hatiopoğlu sözlerine şöyle devam etti:

Bir parti siyaset yapmak isteyen kişiye fırsat ve yer vermiyorsa, o şahsın başka bir partiye katılmasına da saygı duymak zorundadır. Benim partimden olmayan haindir demek lüksüne hiç kimse sahip değildir. Aslanları kafese koyarsanız meydan çakallara kalır. Siyasetçi kafese konmayı, ağzına fermuar çekilmesini kabullenmemelidir. Bu ülkede analar her gün yiğitler doğurmaktadır. Bir gün bir yiğit çıkar ve statüko kalesine sığınan sözde siyasetçilerin hayalhanelerini yıkar.