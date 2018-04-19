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Eski vekil Özkes CHP'nin adayını açıkladı

CHP eski Milletvekili ve emekli Müftü İhsan Özkes, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayına ilişkin çok ilginç bir bilgi paylaştı.

19 Nisan 2018 Perşembe 22:31
Eski vekil Özkes CHP'nin adayını açıkladı

CHP eski Milletvekili ve emekli Müftü İhsan Özkes, Twitter hesabından CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili ilginç bir yorumda bulundu.

Öskes, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayının İlhan Kesici olacağını belirterek "Sn. Kılıçdaroğlu’nun Ekmeleddin Bey tecrübesinden sonra kimi çevrelerin de etkisiyle bir aday hazırlığı uzun süredir mevcuttu. Hatta bu zat bu iş için Kur’an ezberledi, Kürtçe öğrendi. Şayet bu zatın adaylığı açıklanırsa projede değişiklik olmadığı anlaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

İhsan Özkes, Twitter'daki takipçilerinin 'CHP'nin adayının kim olacağı' sorusuna 'İlhan Kesici' yanıtını verdi.

CHP'NİN ADAYI KUR'AN EZBERLEDİ KÜRTÇE ÖĞRENDİ

Sn. Kılıçdaroğlu şayet seçimi kazanma iddiasında samimi ise; kendisi Cumhurbaşkanı adayı olur, kazandığında yardımcıları ve bakanları olmak üzere, şimdiki MYK üyelerini, CHP genel başkanlığı için çalışanları ve önde gelenlerinden 40 kadar kişiyi Mv. Adayı göstermez. Aksi halde...

Sn. Kılıçdaroğlu’nun Ekmeleddin Bey tecrübesinden sonra kimi çevrelerin de etkisiyle bir aday hazırlığı uzun süredir mevcuttu. Hatta bu zat bu iş için Kur’an ezberledi, Kürtçe öğrendi. Şayet bu zatın adaylığı açıklanırsa projede değişiklik olmadığı anlaşılacaktır.

Sn Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı için ‘CHP’de adayı parti organları belirler’ demiş. Bizzat şahitim ki önceki Cumhurbaşkanı adayı açıklandığı dakikaya kadar parti organlarından gizlendi. Adayı birileriyle Kılıçdaroğlu belirler, Mv. olacağım beklentisiyle kimse de ses çıkarmaz.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 22:31
  1. chp
  2. 24 haziran seçim
  3. başkanlık seçimi
  4. türkiye

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