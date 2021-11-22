Eski takımına isyan etti: "Yazıklar olsun"

Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maç esnasında sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Serhat Akın, sosyal medya hesabından dikkati çeken yorumlarda bulundu.

"Mesut'a sallayan taş olur"

Mesut Özil'e yapılan eleştirilere sitem eden Akın, Mesut'a sallayan taş olur, kendinize gelin!" dedi.

"Bu hoca problemli"

Vitor Pereira'nın oyuncu değişikliklerine de tepki gösteren Serhat Akın, "Bu hoca problemli. İrfan Can bu maçta alınmaz, Sosa da öyle. Yazık! Bu hoca falan değil. 4 oyuncu daha alacaktı oyuna az kalsın. Yazıklar olsun, maçı mahvetti" ifadelerini kullandı.

"Görmek istediğimiz futbol bu değil mi?"

Akın, Fenerbahçe'nin son dakika golü sonrası ise "Her şey bir kenara, özlediğimiz ve görmek istediğimiz futbol bu değil mi? Benim anlatmak istediğim aslında buydu" mesajını paylaştı.