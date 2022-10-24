Eski siyasetçi polislere el bombası atıp, ateş açtı!

Brezilyalı politikacı Roberto Jefferson, kendisini tutuklamak için gelen polislere tüfekle ateş açtı, el bombası fırlattı.

Jefferson, WhatsApp üzerinden destekçilerine gönderdiği bir video mesajında teslim olmayı reddettiğini söyledi. Ancak akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Jefferson gönderdiği videoda, "Kimseyi öldürmek için ateş etmedim. Polis arabasına ve polislerin civarına ateş ettim. Dört kişiydiler, kaçtılar, 'Çıkın dışarı, çünkü sizi yakalayacağım' dedim. Ben örnek oluyorum, tohumumu ekiyorum: baskıya diren, zorbalığa diren. Tanrı Brezilya'yı korusun" dedi.

Yargıçlara hakaret ettiği gerekçesiyle ev hapsi cezası alan Jefferson, cezasını düzenli olarak ihlal ettiği gerekçesiyle cezaevine gönderilmesi hükmü verilmişti.