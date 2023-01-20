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Kadın - Aile Eski Kore, formülü sizi 10 yaş genç gösterecek! Japon kırışıklık maskesi çayı, beyazlatma: Milyonlarca yıldır kullanılıyor
Kadın - Aile

Eski Kore, formülü sizi 10 yaş genç gösterecek! Japon kırışıklık maskesi çayı, beyazlatma: Milyonlarca yıldır kullanılıyor

Siz yaşlanırken, gülerken, ağlar ve hayatın tadını çıkarırken, yüzünüz her kıymetli anınızı kırışıklık şeklinde koruyacaktır. Kırışıklıkların mutlu insanların bir ticari markası olduğunu söylüyorlar, ama siz onlardan kurtulmak istiyorsunuz. Piyasada kırışıklıkları sildiğini iddia eden birçok ürün var; ayrıca, kimyasallar bakımından zengindirler. Türkiye`nin son 5 yıldaki kozmetik ürünleri ithalatı 1,8 milyar doları aştı. Boşu boşuna boşa para vermeyin. Bizler herkes yapsın diye Kore, Japon kadınların dillere destan cilt güzelliklerinin sırrı ve doğal bakım yöntemini araştırdık açıklıyoruz..

Yeniakit Publisher
2023-01-20 13:15:00 - 2023-01-20 13:45:59
Eski Kore, formülü sizi 10 yaş genç gösterecek! Japon kırışıklık maskesi çayı, beyazlatma: Milyonlarca yıldır kullanılıyor

Ev yapımı kırışıklık kreminin faydaları

hazırlaması kolay
Bütün malzemeler ucuz ve mutfağınızda zaten var.
Krem nemlendiricidir, cildi nemlendirerek kırışıklıkları giderir, kimyasallarla doldurmaz.
Krem her cilt tipinde kullanılabilir.
Size uzun vadeli faydalar sağlayacak, ancak farkı sadece 7 gün içinde göreceksiniz

Malzemeler

1 yumurta sarısı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 çay kaşığı hindistan cevizi yağı
1 tatlı kaşığı bal
Hazırlık
Tüm malzemeleri pürüzsüz bir macun elde edinceye kadar karıştırın, ardından bir kavanoza aktarın. Kremayı buzdolabında saklayın.

Özel markalı ürünleri atın! Pirinç suyunun faydaları inanılmaz: Nasıl parladığını görün, herkes bunu yapsın
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Krem nasıl kullanılır?

Yüzünüzü ılık suyla yıkayın ve ardından kremi yüzünüzün her tarafına uygulayın ve hafifçe masaj yapın. Bu krem ​​uygulamak için en uygun zaman yatmadan hemen öncedir, bu nedenle kremayla uyuyun. Sabahları yüzünüzü yıkayın ve pürüzsüz ve ipeksi bir his yaşayın.

Kremi 7 gün boyunca günlük olarak uygulamaya devam edin, ardından haftada bir kez kullanın.

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Dünyanın en doğal toniklerinden biri: Pirinç suyu

Japonların kırışıklık maskesi: Haşlanan pirincin içine önce sütü, daha sonra da balı ekleyin ve karıştırın. Temizlenmiş cildinize bir fırça yardımıyla ya da el yordamıyla bu karışımı sürün. Yaklaşık 15 dakika yüzünüzde beklettiğiniz maskeyi tercihe göre ayırdığınız pirinç suyu ile yıkayın. Bu maskeyi haftada 1 defa rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

Japon cilt BEYAZLATMA: Bembeyaz, pamuk gibi bir cilt için bu tonikten destek almak isteyenler için tarifimizi de hemen şöylece bırakalım. Yapılışı: 1 su bardağı suyun içine bir avuç pirinç atın ve bu şekilde en az 20 dakika bekletin. Ardından suyu süzüp pirinçleri ayırın ve elde ettiğiniz suyu tonik olarak kullanmaya başlayın.

O bir Uzak Doğu harikası: Yeşil çay

Artık bilmeyen kalmadı ama yeniden anlatmış olalım, yeşil çay antioksidan özellikleri bakımından en zengin içeceklerden biri. Uzak Doğu'da sıklıkla tüketilen bu çay, vücudumuza tepeden tırnağa fayda sağlıyor ama en etkili olduğu alanlardan biri de cilt bakımı sayılıyor.

Çünkü antioksidan özellikleri sayesinde cildin temizlenmesine, kirden, yabancı maddelerden arınmasına yardımcı oluyor. Ancak dikkat, günde 2 fincandan fazla yeşil çay içmemelisiniz, biz baştan uyarmış olalım.

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