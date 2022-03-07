Eski İngiliz asker savaşmak için Ukrayna'da

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor.

Ukrayna'nın doğu ve güneyinden başkent Kiev'e doğru Rus ilerleyişine karşı büyük bir direniş var.

Bir yandan kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edilirken bir yandan da direnişe katılan halkla birlikte Ukrayna askeri çatışmaya devam ediyor.

Eski İngiliz asker Ukrayna'da Ruslara karşı savaşacak

Bu gelişmelerin yanında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin daha önceden dünyaya yaptığı çağrıya uyan birçok milletten savaşçı da ülkeye gidiyor.

Ruslara karşı savaşmak için Ukraynalı siperlere gidenler arasında eski askerler de var.

İngiliz eski kraliyet deniz piyadesi, Rus kuvvetlerine karşı savaşmak için Ukrayna'ya doğru harekete geçti.

"Öylece oturup bekleyemezsin"

Polonya sınırında Kiev'e gidecek treni beklerken soruları yanıtlayan eski İngiliz asker, "Bu, üçüncü dünya savaşının başlangıcı, öylece oturup izleyemezsiniz. Kendimi yardıma gelmeye mecbur hissettim.” diye konuştu.