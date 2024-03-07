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Yerel Eski eşini öldüren polis intihar etti
Yerel

Eski eşini öldüren polis intihar etti

Yeniakit Publisher
2024-03-07 14:53:00 -
Eski eşini öldüren polis intihar etti

Mersin’in Tarsus ilçesinde polis memuru, eski eşini öldürüp intihar etti.

Olay, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi’nde demir yolları kenarında meydana geldi. İddiaya göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Yıldır (41), 1 yıl önce boşandığı eşi Mervegül Bayer (31) ile bir süre görüştü. Görüşmenin ardından polis memuru Mustafa Yıldır, tartıştığı eski eşi Mervegül Bayer’i tabancayla kafasından vurdu. Polis Yıldır, sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Olayı duyan çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin Mervegül Bayer’e müdahale etmesinin ardından Bayer, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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