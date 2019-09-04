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Eski eşini bıçaklayan şüpheli itiraz üzerine tutuklandı

Eskişehir'de, eski eşini 15 yerinden bıçaklayan ve ilk duruşmada tahliye edilen şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığınca karara yapılan itiraz üzerine tutuklandı- Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal:- "Verilen tahliye kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığımızca itiraz edilmiş, itirazı incelemekle görevli Ağır Ceza Mahkemesince sanığın yeniden tutuklanmasına karar verilmiştir"

04 Eylül 2019 Çarşamba 18:32
Eski eşini bıçaklayan şüpheli itiraz üzerine tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, eski eşini 15 yerinden bıçaklayan ve ilk duruşmada tahliye edilen şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığınca karara yapılan itiraz üzerine tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, yaptığı yazılı açıklamada, tutuklu sanığın tahliyesine karar verilmesi nedeniyle bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında kararı eleştiren açıklama ve yorumların yapıldığını hatırlattı.

Bunun üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek için aşağıdaki basın açıklamasına gerek duyulduğuna işaret eden İrcal, şunları belirtti:

"31 Temmuz 2019 günü boşanmış olduğu eşi Ö.S’nin yanına müşterek çocuklarını görmek için İstanbul ilinden gelen eski koca H.S. ile arasında çıkan bir tartışma sonucunda koca eşini bıçakla yaralamıştır. Bu olay üzerine koca derhal yakalanmış ve tutuklanmıştır. Ardından mahkemeye, cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıştır. Mahkemece 3 Eylül 2019 tarihinde yapılan yargılama esnasında tutuklu kocanın haftada iki gün kolluk birimlerine imza vererek, adli kontrol altına alınmasına ve cezaevinden tahliyesine karar verilmiş ve davanın görülmesi ileri bir tarihe ertelenmiştir."

-"Üst mahkeme de itirazı haklı gördü"

Mahkemece verilen kararın nihai bir karar olmadığını aktaran İrcal, yargılama sonucunda suç sübuta ererse kanunda belirtildiği şekilde cezalandırılacağının aşikar olduğunu vurguladı.

İrcal, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Verilen tahliye kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığımızca itiraz edilmiş, itirazı incelemekle görevli Ağır Ceza Mahkemesince sanığın yeniden tutuklanmasına karar verilmiştir. Yargılamanın değişik aşamalarında kişilerin tutuklanması veya serbest bırakılması yahut serbest bırakılması üzerine yeniden itiraz edilerek, tekrar tutuklanması gibi hususlar yasada düzenlenmiş durumlardır. Bu haller mağdurun hakları ile sanığın hukuki durumlarını güvence altına almak için kanunla konulmuştur. Bu olayda da böyle bir hal yaşanmış, mahkemece tahliyesine karar verilen sanık hakkında mağdur taraf ile Cumhuriyet Başsavcılığımız kendisine tanınmış yasal itiraz hakkını kullanmıştır. Bu itirazları inceleyen üst mahkeme de itirazı haklı görmüş ve sanığın yeniden tutuklanmasına karar vermiştir. Doğal olarak verilen bu son karar da itiraza tabidir. Bu aşamalarda verilen kararları açık yargılama faaliyetinin doğal sonuçları olarak görmek gerekir."

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 18:32
  1. açıklama
  2. Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal

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