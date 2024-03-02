Eski eşi öldü nişanlısına kafayı taktı

Oyuncu Binnaz Ekren, Kurtlar Vadisi'ndeki Tuncay Kantarcı rolüyle tanınan oyuncu Osman Wöber’in eski eşi spiker Müge Wöber'in sosyal medya üzerinden kendisine hakarette bulunduğunu iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Binnaz Ekren, evlilik planları yaparken oyuncu Osman Wöber’i kalp krizinden kaybettiğini ve akabinde hala toplumda rahmetli Wöber'in eşi olduğu izlenimi vermeye çalışan Müge Wöber’in kendisine iftira attığın ve psikolojik şiddet uyguladığını öne sürdü.

16 yıl önce boşandı kafayı nişanlısına taktı

Hayatının kabusa döndüğünü ifade eden Binnaz Ekren, www.yeniakit.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “16 sene evvel , yani 24 Temmuz 2008’de, Osman'ın soyadını kullanma şartı ile boşanan saplantılı eski eş Müge Wöber, 1 yıldır hayatımızı filmlerde görülecek bir şekilde kabusa çevirdi. Kendisini beni Osman'ın fanı olarak lanse etti ve ‘mezarını tahrip etti’ diyerek iftira attı. Günden güne hırsı ve öfkesi büyüyen ve müthiş kontrolsüz olan bu kadın kızı vasıtasıyla ele geçirdiği Osman Wöber' in cep telefonundaki özel görüşmelerimizi yayınlamakla 1 yıldır şantaj yapıyor. Osman'ın ağzından ve Osman'ın doktoru olduğunu iddia ettiği kişinin ağzından sahte WhatsApp mesajları üretiyor. Yasal olarak elinde olmaması gereken bu telefondan cımbızladığı konuşmaları yayınlamakla şantaj yapıyor. Bunları Amerika' da yaşayan erkek kardeşime gönderiyor. Defalarca Çekmeköy’deki evimizin kapısında görüldü. Kızımın okuluna gidiyor. Adanın okulunun kapısında bekliyor. Çocuğumun kişilik haklarını ihlal ettiği, ,kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği ve iftira suçlamasıyla akli meleke talepli olarak bir kez daha dava açılıyor. Daha önce aldırdığımız koruma ve uzaklaştırma talebinin tekrarını da ayrıca istedik. Bu kişi kâbusumuz oldu. Osman mezarında rahat yatamadı. Biz 27 Ekim 2022’de evlenmeyi planlıyorduk ama nasip olmadı. Şimdi bu iğrenç iddialarla uğraşıyoruz. Ayrıca hukuku da meşgule den bu kişinin iddiaları takipsizlikle sonuçlanmıştır. Sürecin sonunda kazanmış olduğumuz davamızda tazminat sürecine gitmekteyiz.” ifadelerini kullandı.