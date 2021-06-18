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Yerel Eski emniyet müdürü ve komiser eşi yakalandı!
Yerel

Eski emniyet müdürü ve komiser eşi yakalandı!

Konya'da FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü ve eski komiser eşi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 10:50:00 -
Eski emniyet müdürü ve komiser eşi yakalandı!

Her ikisi de meslekten ihraç edilen 4’üncü sınıf emniyet müdürü M.T. ve eşi komiser N.T’nin., yargılandıkları davada 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan verilen 6’şar yıl 3’er ay hapis cezaları onandı.

Bunun üzerine çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, M.T. ile eşi N.T.’nin kaldığı yeri tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla karı-kocayı yakaladı. Çiftin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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