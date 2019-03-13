0553 313 94 23

Eski emniyet müdür yardımcısına 105 yıl hapis!

Fetullahçı Terör Örgütü sanığı eski Eskişehir Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün, 105 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 20:29
Eski emniyet müdür yardımcısına 105 yıl hapis!

FETÖ'ün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunan eski istihbarattan sorumlu Eskişehir Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün'e, yargılandığı çeşitli suçlardan toplam 105 yıl hapis cezası verildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Aygün ile avukatları katıldı.

Son savunmasını yapan Aygün, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi.

105 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Aygün'ü, 'silahlı terör örgütüne üye olmak, gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi, haberleşmenin gizliliğini ihlal, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' suçlarından toplam 105 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Olay

Eskişehir'de 2014 yılında iş adamı, gazeteci, avukat, kamu görevlisi, politikacı ve polislerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişinin usulsüz dinlenmesi ve FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Aygün, ekipler tarafından 9 Haziran 2018'de Ankara'da gözaltına alınmıştı.

FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in, örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü 'altınçocuklar' arasında bulunduğu belirtilen Aygün'ün, birçok usulsüz dinleme ve görüntüleme olayında önemli rol oynadığı, yakalanmamak için sürekli kılık ve yer değiştirdiği, 4 yıldır saklandığı öğrenilmişti.

'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen Aygün'ün, yakalandığı sırada üzerinden başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı çıktığı belirtilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 20:29
  1. Eskişehir
  2. Ankara
  3. Fetullah Gülen
  4. ByLock
  5. FETÖ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Türkiye F-35 ve Patriot tehdidi
    1. ABD'den Türkiye F-35 ve Patriot tehdidi
    2. MHP’li Taşdoğan: “Bütün şer odakları..
    3. Sözcü Kalın’dan Beril Dedeoğlu için..
    4. Başkentte "Dava Filistin" oyununun..
    5. Servis şoförü cinayetinin katil..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev ziyareti
    7. Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile..
    8. Türk Edebiyatı Vakfı'nda "Halit..
    9. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, vefat etti
    10. Barselona'da taraftar kavgasında 5..
    11. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu vefat etti
    12. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış..
    13. Trump'ın eski seçim kampanyası..
    14. Ülkeye soktukları jetlerle kaçak uçuş..
    15. Fahrettin Altun'dan "#WeAreErdogan"..
    16. Jülide Sarıeroğlu: Her siyasi görüşten..
    17. Topçu: “Türkiye’de sağlık kuruluşları..
    18. Senegal ve Nijerya "Boeing 737..
    19. Türk şirketlerinden Özbekistan Tarım..
    20. Kars'ta PKK operasyonu! Çok sayıda..
    21. Cezayirli yeni bakandan muhalefete ve..
    22. AP Genel Kurulunda kabul edilen "2018..
    23. Fehmi Koru yeni partiyi doğruladı!
    24. Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
    25. İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor
    26. Osmanlıspor'da Magaye sevinci
    27. Sarıeroğlu: “Cumhur İttifakı olarak..
    28. Eski emniyet müdür yardımcısına 105..
    29. Boeing'den "737 Max" açıklaması:
    30. BAİB'in "İhracatın Yıldızları 2018"..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Asgari ücretliden bile az vergi ödüyor! Yavaş’tan bir skandal daha
    Asgari ücretliden bile az vergi ödüyor! Yavaş’tan bir skandal daha
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir