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Spor Eski Başakşehirli Robinho'ya fena patladılar! ‘İstismarcı adam’
Spor

Eski Başakşehirli Robinho'ya fena patladılar! ‘İstismarcı adam’

Brezilya Kadın Aile ve İnsan Hakları Bakanı Damares Alves, eski Başakşehirli Robinho'ya patlayarak, ‘İstismarcı adam derhal hapse girmeli’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:06:00 -
Eski Başakşehirli Robinho'ya fena patladılar! ‘İstismarcı adam’

Sezon başında Başakşehir'den ayrılıp eski kulübü Santos'a transfer olan Robinho'nun sözleşmesi, hakkındaki tecavüz davası nedeniyle askıya alınmıştı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Brezilya Kadın Aile ve İnsan Hakları Bakanı Damares Alves, 36 yaşındaki futbolcunun derhal hapse girmesi gerektiğini söyledi.

Süper Lig'de Sivasspor ve Başakşehir'de forma giyen Robinho, geçtiğimiz günlerde Brezilya ekibi Santos'a transfer olmuştu. Ancak Santos, "Robinho'nun İtalya'da süren davasının savunmasına yoğunlaşabilmesi için taraflar, karşılıklı anlaşarak 10 Ekim'de imzalanan sözleşmenin askıya alınmasına karar vermiştir" ifadeleriyle flaş kararı duyurmuştu.

"Bu adam istismarcı"

Ülke basınına konuşan Brezilya Kadın Aile ve İnsan Hakları Bakanı Damares Alves, "Robinho derhal hapishaneye, söyleyecek başka bir şeyim yok. Hiçbir tecavüzcü alkışlanamaz! Adam sahalara geri dönüp bir kahraman gibi poz vermek mi istiyor? Bu istismarcı! Tecavüz, herhangi bir değerlendirmeyi hak etmeyen bir suç. Bu tür suçlardan dolayı taviz vermek zorunda değiliz. Cezayı, orada veya burada derhal çekmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan Brezilyalı yıldızın temyiz sürecinin sürdüğü ve bu yüzden cezası kesinleşmeden tutuklanmasının mümkün olmadığı belirtildi.Robinho'nun ismi, İtalya'da futbol oynadığı dönemde bir tecavüz davasına karışmıştı.

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