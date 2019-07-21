Eski Bakan Hasan Aksay Hakk'a yürüyen Süleyman Arif Emre'yi anlattı

Şair, Avukat, siyaset ve devlet adamı Süleyman Arif Emre 96 yaşında Hak'ka yürüdü. Yeniakit.com.tr'ye konuşan eski Devlet Bakanı Hasan Aksay Hakk'ka yürüyen dava arkadaşı Süleyman Arif Emre'yi anlattı. "Müslümanların yaşadığı zor dönemlerde dik duran bir devlet adamı aynı zamanda zulme uğrayanların savunuculuğunu yapan bir avukattı." dedi.



" 'O kadar çok şey var ki söyleyeceğim birini söylemeden öbürüne başlamak yahut baslamadan bitirmek istiyorum.'" dizeleri ile sözlerine başlayan Aksay, "Eski Devlet Bakanı Merhum Süleyman Arif Emre çok kıymetli bir arkadaşımızdı. Milli Selamet Partisi'nden önce Yeni Türkiye Partisi ile meclise girmişti. Ben 1961 yılında Adalet Partsi'nden Milletvekili oldum. Merhum benden 4 sene sonra 1965'de Milletvekili oldu. Yeni Türkiye Partisi, Milli Nizam ve Milli Selamet'in kurucuları arasında yer aldı. Güçlü bir siyaset adamı olması sebebi ile zaten nasıl bir insan olduğu herkes tarafından da çok iyi biliniyor." ifadelerini kullandı.

Süleyman Arif Emre Hakk'a yürüdü

'Müslümanlara yönelik davaların birçoğuna o baktı'

"Rahmetli ile her zaman beraberdik." ifadelerini kullanan Aksay, "Ailece gidip görüştüğümüz bir kardeşimizdi. Osman Yüksel Serdengeçti'nin, Necip Fazıl Kürek'in avukatlığını yaptı. Müslümanlara yönelik Ankara'daki davalara o bakıyordu." dedi.

'Bizi avukatım Merhum Emre ile görüştürmediler'

Günümüzde 'adalet'i eleştirenlere de seslenen Aksay, şunları söyledi:

"Bizim dönemimize göre adalet çok daha iyi. O zamanlar deyim yerindeyse adalet değil felaketti. Merhum Emre, Milli Nizam döneminde beni içeriye aldıkları zaman da avukatlığımı yaptı. Kızılayda'ki Necatibey Caddesi'nde bir bodrum katında tutuluyorduk. Tutuklandığımızı duyunca o da geldi. Bizi görüştürmediler bile. O zamanın adaleti benim hakkımda çok Allah dediğim için dava açmıştı."

"Ankara'daki Milli Nizam Davası'nda Necip Fazıl Kıskaürek ile birlikte içerideydik. Merhum benim de Necip Fazıl'ın da avukatıydı. O dönem Milli Nizam'da kongrenin açılış konu8şlmasını yapmıştım. 'Bu kongremizin milletimize hayırlı olmasını dilerim.' dediğim için hakkımda üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Konuşmamla yabancı ülkelerle olan ilişkilerimize zarar vermişim. Bu da dış politikaya zarar vermiş. Günümüz adaleti darbeci hainlere bile kendilerini savunma hakkını veriyor."

Süleyman Arif Emre

Avukat, şair ve siyaset adamı Süleyman Arif Emre, 1923 yılında Adıyaman’ın Besni ilçesinde doğdu. Ankara Gazi Lisesi’nden mezun olan Merhum Emre, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1944 yılında bitirerek avukat oldu.

Eski Devlet Bakanı Emre, Ankara Defterdarlığı, İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çeşitli görevler üstlendi. Ankara ve memleketi Adıyaman’da serbest avukatlık yaptı.

Hürriyet Partisi ile başlayan siyasi hayatına Yeni Türkiye Partisi’ni kurarak devam eden Emre, 5 dönem İstanbul Milletvekilliği yaptı. Milli Nizam Partisi’nin kurucuları arasında yer alan Emre, siyasi hayatını Milli Selamet, Refah ve Fazilet Partileri'nde sürdürdü.

1980 darbesinden sonra Mamak’ta yargılanan Emre, beraat ettikten sonra Refah Partisi’nde MKYK Üyesi oldu. Siyasetçi kimliğinin yanı sıra şairliği ile de bilinen merhum Emre’nin, dergilerde pek azı yer alan, kitap haline getirilmeyen hece ve aruz vezni ile yazılan 200 şiiri bulunmaktadır.