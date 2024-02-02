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Dünya Eski ajana 40 yıl hapis!
Dünya

Eski ajana 40 yıl hapis!

Yeniakit Publisher
2024-02-02 11:53:00 -
Eski ajana 40 yıl hapis!

Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ajanı Joshua Schulte, ABD'ye ait ulusal güvenlik bilgilerini sızdırmaktan 40 yıl hapis cezası aldı.

Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ajanı Joshua Schulte, ABD'ye ait ulusal güvenlik bilgilerini sızdırmaktan 40 yıl hapis cezası aldı.

WikiLeaks'e 8 bin 761 belge sızdıran eski CIA ajanı 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski CIA ajanı Joshua Schulte (35), çocuk istismarına yönelik görüntüler bulundurmaktan da suçlu bulundu.

NE OLMUŞTU?

Eski ajan, CIA'e ait akıllı telefonları hackleme ve dinlenmesini sağlayan Vault-7 belgelerini sızdırmakla suçlanmıştı.

Schulte, 2017'de 8 bin 761 belgeyi WikiLeaks'e sızdırmıştı.
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Amerikan Adalet Bakanlığı, bunun Amerikan tarihindeki en büyük veri ihlali olduğunu açıkladı.

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