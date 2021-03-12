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Gündem Esenyurt'ta koronadan ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı!
Gündem

Esenyurt'ta koronadan ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı!

Esenyurt'ta koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 64 yaşındaki hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı. Doktorları tehdit eden saldırganların o anları kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 19:30:00 -

Esenyurt’ta özel bir hastanede bir aydır yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören 64 yaşındaki şahsın vefat etmesi üzerine yakınları ortalığı ayağa kaldırdı. Polis hastane ve çevresinde sağlıkçıları koruma amaçlı tedbir alırken, hasta yakınlarının tehdit dolu sözleri vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

Olay, Esenyurt’ta özel bir hastanede saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Türkiye’de ilk korona vakasının görülmesinin 1’nci yılında iddialara göre 64 yaşındaki hasta, yaklaşık 30 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hastanın hayatını kaybetmesi nedeniyle yakınları ortalığı ayağa kaldırdı. 14 Mart Tıp Bayramı arifesinde yaşanan olayda sağlık çalışanları kendilerini korumaya çalıştı.

Hastane içerisinde maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine hastaneye sevk edilen çok sayıda polis hasta yakınlarının tekrar bir taşkınlık çıkarmaması için hastane önünde zırhlı araçlarla geniş güvenlik önlemi aldı.

Doktoru tehdit etti

Hastane içerisinde yaşanan anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde vefat eden hastanın yakınının doktora “O odadan çıkacaksın” dediği duyuldu. Hastanın yaklaşık 30 gündür korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü, bugün fenalaşarak hayatını kaybettiği öğrenilirken, hastane yaşanan olayı üzücü olarak değerlendirdi.

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