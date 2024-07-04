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Yerel Esenyurt'ta bir rezidansta yangın çıktı!
Yerel

Esenyurt'ta bir rezidansta yangın çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-07-04 12:01:00 -
Esenyurt'ta bir rezidansta yangın çıktı!

Esenyurt'ta sitede bir rezidansın 22. katında yangın çıktı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir sitenin 22. Katındaki dairede yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 2011 Sokakta bulunan bir sitenin 22. Katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin mutfak bölümünde çıkan yangın kısa sürede evi sardı. Dumanları gören daire ve bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangında evde hasar meydana geldi. Evden dumanların yükseldiği anlar cep telefonunu kamerası tarafından çekilirken, yangının kesin çıkış nedeni itfaiyenin incelemesinin ardından belli olacak.

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