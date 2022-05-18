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Yerel Esenyurt'ta bilardo salonunu ateşe verdiler!
Yerel

Esenyurt'ta bilardo salonunu ateşe verdiler!

İstanbul'da, alacaklı olduğunu iddia eden Mahmut Çetin bilardo salonunu yaktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 11:16:00 -
Esenyurt'ta bilardo salonunu ateşe verdiler!

İstanbul'da, geçtiğimiz hafta sonu Esenyurt’ta bir site içerisinde bulunan bilardo salonu ateşe verildi.

İddiaya göre, Mahmut Çetin, arkadaşına 4 bin TL borç verdi. Ardından ikili arasında anlaşmazlık çıktı. Borçlu, Mahmut Çetin’e 4 bin TL ödemeyeceğini söyledi. Bu duruma kızan Çetin, eline benzin bidonunu alarak alacaklı olduğu kişiye ait bilardo salonuna gitti. Müşterilerin bilardo oynadığı sırada koltukların yanına giden Çetin, elindeki benzin bidonunu boşaltarak dükkanı ateş verdi. Yangının çıktığı gören vatandaşlar sağ sola kaçmaya başladı. Bu sırada Çetin de elindeki boş bidonu bırakarak iş yerinden uzaklaştı.

Gözaltına alındı

Olayı gerçekleştiren Mahmut Çetin polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İş sahibi Çetin’den şikayet olurken yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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