Esenyurt Üniversitesi Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

İstanbul Esenyurt Üniversitesi akademik personel alımının yapılacağını duyurdu. Esenyurt Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanlarının ne zaman yayınlanacağını merak edenler Basın İlan Kurumu üzerinden Esenyurt Üniversitesi Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alımlarının yapılacağı ilan vesilesiyle öğrendi. Peki Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alım başvuru şartları neler? Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alımları nereye ve nasıl yapılacak? İşte Esenyurt Üniversitesi akademik personel alımlarına ilişkin detaylar.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim üyesi alım ilanında Öğretim Üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) olarak personel alım ilanı; Üniversitemizin aşağıda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır.

1 - Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, kimlik fotokopisi,2 resim, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 takım dosya ile Rektörlüğe,

2 - Doçentlik kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, kimlik fotokopisi, 2 resim, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 takım dosya ile Rektörlüğe,

3 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; özgeçmişleri, kimlik fotokopisi, resim, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü yapmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Müracaatlar son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.esenyurt.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

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