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Aktüel

Esenler’de börekçiye silahlı saldırı: 1 yaralı

Esenler’de, iş yerini açan börekçi adama, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 08:06:25 -
Esenler’de börekçiye silahlı saldırı: 1 yaralı

Esenler’de, iş yerini açan börekçi adama, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda börek salonu sahibi sol bacağından aldığı kurşunla yaralandı.


Olay, saat 06.40 sularında Esenler Kazım Karabekir Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi’ndeki börek salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah iş yerini açan Hüseyin Ş., bir kişinin geldiğini fark etti. Kimliği belirsiz kişi, yanındaki silahla bir anda börekçi dükkanını işleten Hüseyin Ş’ye, doğru ateş etmeye başladı.


Saldırı sonucu iş yeri sahibi sol bacağından yaralanarak yerel yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesiyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansa kaldırdı.


Polis ekipleri ise caddeyi şeritle araç ve yaya trafiğine kapattı. Daha sonra polis, olay yerinde delil ve güvenlik kamerası incelemesi yaparken, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.


Hastaneye kaldırılan yaralı Hüseyin Ş.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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