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Yerel Eşeğin saldırdığı adam hastanelik oldu
Yerel

Eşeğin saldırdığı adam hastanelik oldu

Sivas’ta bir köyde vatandaş, bağlamaya çalıştığı eşeğin saldırısına uğrayarak yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 11:17:00 -
Eşeğin saldırdığı adam hastanelik oldu

Sivas kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Söğütçük köyünde akıl almaz bir kaza yaşandı. Y.E. isimli vatandaş başka bir köyden getirilen eşeği bağladığı sırada eşeğin saldırısına uğradı. Yaşlı adamı yerde gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Boynundan ve parmaklarından yaralandığı öğrenilen Y.E. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Y.E’nin hastanede tedavisi sürüyor. Saldırgan eşeğin ise başka bir köyde de 4 kişiyi yaraladığı iddia edildi.

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