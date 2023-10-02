'Eşcinsellik suç değildir' diyen Papa'ya kardinallerden tepki

Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika'dan beş muhafazakar kardinal, önemli konuların tartışmaya açık olduğu büyük bir Vatikan toplantısı öncesinde, Papa Francis'e eşcinsellik ve kadınların dini törenleri hakkındaki Katolik öğretisini onaylaması için çağrıda bulundu.

Kardinaller Pazartesi günü Francis'e sundukları "dubia" olarak bilinen beş sorunun yanı sıra Katolik dindarlara endişelerini dile getirdikleri açık bir mektup yayınladı.

Kardinaller, "kafa karışıklığı, hata ve cesaret kırıklığı yaşamaması için" inananları bilgilendirmeyi bir görev olarak hissettiklerini söylediler.

450'den fazla piskopos Katolik Kilisesi'nin geleceğini tartışmak için kapalı kapılar ardında toplandı

Mektup ve sorular ilk olarak Vatikan'daki üç haftalık büyük toplantının başlamasından iki gün önce kıdemli Vatikan muhabiri Sandro Magister ve Messa'nın Latino'daki bloglarında yayınlandı. 450'den fazla piskopos dünya çapındaki Katolikler arasında iki yıl süren bir anketin ardından Katolik Kilisesi'nin geleceğini tartışmak için kapalı kapılar ardında toplandı.

Toplantının gündem maddeleri, kadınların diyakozlar da dahil olmak üzere kilisede karar alma rollerine teşvik edilmesi ve sıradan inananların kilise yönetiminde daha fazla söz sahibi olması için somut adımlar atılması çağrısında bulunuyor. LGBTQ+ Katoliklerinin ve kilise tarafından dışlanan diğer kişilerin “radikal bir şekilde dahil edilmesi” ve piskoposların suiistimalleri önlemek için yetkilerini nasıl kullandıklarını kontrol etmek için yeni hesap verebilirlik önlemleri alınması çağrısında bulunuyor.

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Papa'nın kadınlar ve LGBT'lilerle ilgili verdiği karar, herhangi bir değişikliğin bölünmeye yol açabileceği konusunda uyarıda bulunan muhafazakarları sarstı.

'Eşcinsel çiftleri kutsamayacağız, bu büyük bir günah'

Özellikle Papa Francis'ten kilisenin eşcinsel çiftleri kutsayamayacağını ve kadın ile erkek arasında evlilik dışında herhangi bir cinsel ilişkinin büyük bir günah olduğunu doğrulamasını istediler. Vatikan, eşcinsellere onurlu ve saygılı davranılması gerektiğini, ancak eşcinsel eylemlerin "doğal olarak düzensiz" olduğunu öğretiyor.

Mektup ve sorular, Papa Francis'in papalığına ve reform gündemine yönelik en son üst düzey mücadeleyi işaret ediyor. İmzacılar Francis'in en sesli eleştirmenlerinden bazılarıydı; hepsi emekliydi ve St. John Paul II veya Papa Benedict XVI tarafından atanan daha doktriner kardinal kuşağındandı.

Yeni Şafak