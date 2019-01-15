Eşcinsellik şimdi de çocuk kitabında

Oğuzhan Gültekin Ankara

Koç Holding’e bağlı Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlanan ve 2017 yılından beri küçük çocuklara okutulmak için çok ucuz bir fiyata satılan, “Kız Çocuk Hakları ve Erkek Çocuk Hakları” adlı sözde çocuk kitapları, küçük dimağları zehirliyor. Uluslararası Af Örgütü tarafından kabul gördüğü söylenen bu kitaplar kız ve erkek çocuklarını eşcinsel sapkınlığa özendiriyor.

Uluslararası Af Örgütü tarafından desteklenen kitaplarda, alenen eşcinsellik, biseksüellik propagandası yapılıyor. Kitapların içerisinde, “Her erkek ve kız çocuğunun istediğini sevme hakkı vardır” denilerek, erkek çocukların da kız çocukları gibi oyuncak bebeklerle oynama, pembe renk giyme ve benzeri özgürlükleri olduğu belirtiliyor. Kitabın resimlerinde ise küçük kız ve erkek çocuklarının öpüştüğü, birbirleri ile sevgili oldukları, ilanı aşk ettikleri resimler ön plana çıkıyor.