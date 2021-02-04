Eşcinsel sapkın İslam'la zıtlaştıklarını itiraf etti: 'Bundan dolayı bizimle uğraşıyorlar'

Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nde açılan sergide Müslümanların kutsalı Kabe-i Muazzama'ya yönelik hadsiz hakaretten sonra toplumda infial oluşurken, eşcinsel sapkınlara da öfke yağdı. İslam'ın lanetlediği azgın azınlığa yönelik öfkede onlara kucak açansa muhalif medya oldu.

Yandaş medya aracılığıyla meydan okudular: 'Varız, var olacağız'

Gazete Duvar'a konuşan LGBTİ'li azgınlar, son günlerde yaşananlardan sonra terdirgin olduklarını ifade etti. Röportajda kendileri için 'mağdur' algısı oluşturan azgın azınlık, öte yandan meydan okudu: 'Tedirginiz ama varız, var olacağız'

'İslam'la LGBTİ taban tabana zıt'

Müslümanların sinir uçları ile oynayan, dönem dönem protesto eylemleri ile sokakları karıştıran, 'Onur Haftası' adı altında düzenlenen etkinliklerde mide bulandıran hallerini toplumun gözü önünde sergileyerek zehirlerini saçan LGBTİ'li azgınlar, hedef gösterildiklerini iddia etti. Öte yandan o sapkınlardan Tunca Özlen ise şu itirafta bulundu: "İslam'la LGBT varoluşu taban tabana zıt. Bizimle bu yüzden bu denli uğraşıyorlar."

Bakan Soylu tehlikeye dikkat çekmişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önceki gün yaptığı açıklamada terör örgütleri PKK, FETÖ ve DAEŞ ile birlikte LGBTİ'li sapkınların da asıl hedeflerinin bu topraklardan İslam'ı kazımak olduğunu söylemişti.