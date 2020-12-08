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Ekonomi Eşarj, İsveç'te elektrikli araç şarj istasyonu kuracak
Ekonomi

Eşarj, İsveç'te elektrikli araç şarj istasyonu kuracak

Yeniakit Publisher
2020-12-08 12:05:32 -
Eşarj, İsveç'te elektrikli araç şarj istasyonu kuracak

ANKARA (AA) - Enerjisa Enerji'nin çoğunluk hisselerine sahip olduğu elektrikli şarj istasyonu ağı Eşarj, Türkiye'den sonra İsveç'te de elektrikli araç şarj istasyonu kuracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurulacak istasyonla ilk kez bir Türk elektrikli araç şarj istasyonu firması yurt dışında bu piyasaya girecek ve bölgesel bir oyuncu olmak için önemli bir adım atacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, dünyada toplu taşımanın geleceğinin elektrikli araçlar odağında şekilleneceğini belirtti.

Sürdürülebilirlik ve teknolojiyi merkeze alan tüm yatırımları önemsediklerini vurgulayan Pınar, şunları kaydetti:

"Bu noktada Eşarj ile sorumluluk alıyoruz. Eşarj olarak 2030 yılına geldiğimizde trafiğe çıkması öngörülen elektrikli araç sayısına da bağlı olarak karbon salınımına 2,5 milyon tonluk katkı verme hedefimiz var. Bu doğrultuda sadece Türk ekosistemi için değil dünya ekosistemine yarar sağlayacak adımların öncüsü olmak ve bu ekosistem içinde oyun kurucu şirketler arasında yer almak istiyoruz."

- Temsa ile ortak proje

Sektörün önde gelen otobüs ve midibüs üreticilerinden Temsa'nın yurt dışına verilen ilk elektrikli otobüslerinin şarj ihtiyacı Eşarj istasyonlarında karşılanacak. Otobüslerin trafiğe çıkmasıyla beraber istasyonlar da devreye alınacak ve İsveç'te iki Türk şirketinin organizasyonunda bir proje başlatılmış olacak.

Eşarj ve Temsa, ortak projeyle karbon salımının azaltılmasına uluslararası ölçekte katkı sağlamış olacak.


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