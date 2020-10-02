Erzurumspor'da Ricardo Gomes sağlık kontrolünden geçti
ERZURUM (AA) - Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forvet Ricardo Jorge Pires Gomes sağlık kontrolünden geçirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Erzurumspor'umuzun yeni transferi Ricardo Gomes sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Futbolcumuz yarın şehrimize gelerek takımımıza dahil olacak." ifadeleri kullanıldı.
Mavi-beyazlı ekip, 28 yaşındaki forveti son olarak forma giydiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah takımından bir yıllığına kiralamıştı.